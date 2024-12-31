الإسعاف تبدأ تطبيق خطة تأمين احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.. ماذا تتضمن؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انطلاق خطة تأمين كافة الفعاليات والاحتفالات، بداية من اليوم، مع تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية، والتي ينقضي عملها بحلول الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز قدرات الأسطول الإسعافي وحشد الكوادر البشرية الإسعافية المؤهلة علميًا وفنيًا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

أوضح "رشيد" في بيان اليوم، أن الهيئة حشدت لتأمين الاحتفالات أكثر من 6000 من أفراد الأطقم الإسعافية، وعدد 1705 مركبة إسعافية، موزعين بين 258 مركبة إسعافية لتأمين الحدائق والمتنزهات، و403 سيارات إسعاف لتأمين الكنائس والكاتدرائيات، وكذلك حشد 1044 مركبة إسعافية لتأمين الطرق والمحاور الرئيسية. كما تم تجهيز 11 لانش إسعافي لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل، بالتزامن مع تفعيل خطة الطوارئ.

كما امتدت خطة التأمين لتشمل الخطوط الثلاث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر 15 نقطة إسعاف ثابتة، مدعومة بفرق إسعافية مترجلة، يتم تكثيف انتشارها بالمحطات التبادلية التي تشهد كثافات بشرية مرتفعة.

وأشار "رشيد" إلى أن خطة التأمين تضمنت مراعاة توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة انتظام كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف وعدم تأثرها بإعلان حالة الطوارئ بالمنظومة الإسعافية، وعلى رأسها الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي، وبضرورة التنسيق التام مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان في حالات الإخلاء الطبي للمرضى والمصابين، بالإضافة إلى تفعيل عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية، أن خطة التأمين التي تم إقرارها من الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تم وضعها في أعقاب جولة ميدانية شملت عشر محافظات تم خلالها التأكد من جاهزية الأطقم الإسعافية. كما تم رفع القدرة التشغيلية لأسطول سيارات الإسعاف، وكذلك مراجعة توافر رصيد كافٍ من المستلزمات الطبية والدوائية بأسطول الإسعاف المصري، بالإضافة إلى وجود مخزون كافٍ لتعويض أي نواقص دوائية بشكل فوري. كما تم عمل مراجعة لكفاءة شبكات الاتصال اللاسلكية التي تربط أسطول سيارات الإسعاف بغرف القيادة والتحكم، وكذلك انتظام العمل بالخط الساخن 123 لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة.

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