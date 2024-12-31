رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
06:42 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
القاهرة - أ ش أ:
هنأ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وقال عبدالعزيز في تهنئته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس، أتقدم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، وأن يبارك الله جهوده ويسدد خطاه".
هذا المحتوى من
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العام الميلادي الجديد الرئيس السيسي
فيديو قد يعجبك: