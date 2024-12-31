الزراعة: الدولة المصرية لديها وفرة كبيرة في محاصيل القمح والذرة

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن مصر استطاعت تصدير تقاوي من القمح والذرة لعدد كبير من الدول، مما يدل على أن الدولة المصرية لديها وفرة كبيرة في تلك المحاصيل ولا توجد أي مشاكل.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن والأرز وفول الصويا.

وأضاف مصيلحي، خلال لقاء له على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة تستهدف حالياً الوصول إلى 3 مليون فدان بها مساحات مرشدة لاستخدام المياه، مشيرًا إلى وجود تقنيات جديدة في الزراعة تساعد على ترشيد استخدام المياه وتحسين خصوبة التربة وتحسين منظومة الري.

وأوضح أنه تم التوسع أيضًا في نشر الممارسات الزراعية الحديثة واستخدام الميكنة، حيث تستهدف خطة الوزارة التوسع في استخدامات الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأراضي.

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