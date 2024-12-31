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رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب

06:07 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

المهندس خالد عبد العزيز يلتقي الدكتورة رشا راغب

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كتب- عمرو صالح:

التقى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب بيان المجلس، تم خلال اللقاء مناقشة وبحث تنفيذ سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية خلال الفترة القادمة، بهدف تطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية، لمواكبة الإعلام الحديث.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أهمية التدريب كعملية أساسية وحيوية تحتاج إليها المؤسسات الإعلامية، نظرًا للتطورات الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام على مستوى المنطقة والعالم، بهدف رفع وتطوير أداء الإعلاميين.

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المهندس خالد عبد العزيز الدكتورة رشا راغب رئيس الأعلى للإعلام مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير أداء الإعلاميين
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