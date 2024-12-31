رئيس "الفنون الشعبية" لـ"مصراوي": "أعلن التحدي.. ننافس الأوبرا وساقية الصاوي.. وتعالوا شوفونا"

كتب- محمد شاكر:

قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن حفل رأس السنة الذي يُقام اليوم الثلاثاء، على مسرح البالون، يشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، وتم حجز جميع المقاعد تقريبًا.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الفنون الشعبية قائمة على الإبهار، وليست على الأعمال الكلاسيكية لفرقة رضا والقومية والربابة.. وغيرها، وبالتالي قررت تغيير المفهوم الذي أعمل به في البيت الفني.

وأضاف رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: نعتمد هذه الفترة على إقامة الحفلات الفنية لكبار النجوم؛ بدأنا بالنجم علي الحجار، وحققت حفلته نجاحًا كبيرًا، وكانت أعلى حفلة حققت إيرادات في البالون بـ74 ألف جنيه، وجاءت حفلة الحجار لتحقق 151 ألف جنيه، بينما حققت حفلة النجم إيهاب توفيق 200 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تكون حفلة مصطفى قمر الليلة أعلى من ذلك، ولا بد أن أنافس دار الأوبرا وساقية الصاوي وغيرهما من الجهات، ولدينا الإمكانات؛ لذلك أعلن التحدي، قائلًا "تعالوا شوفوا فِرقنا".

وأكمل الفنان تامر عبد المنعم: هذه الحفلات كان يلزم لها تعديل أسعار التذاكر؛ لتتواكب مع أجور النجوم، حيث تبدأ من 200 جنيه، إلى 1500 جنيه، لإرضاء جميع الفئات والأذواق، ومن حق الشعب المصري أن يشاهد هؤلاء النجوم، وبجانبهم استعراضات الفرق الفنية التي تقدم على أعلى مستوى، وعلينا أن نعترف أن دور الفنون الشعبية في جانب كبير منه تقديم الترفيه، فأم كلثوم كانت حفلاتها ترفيهًا لأنها تطرب الجمهور ولا تخرج في حفلاتها تنظّر على الناس، ونحن نقدم فنًّا نواجه به الموجات الهابطة من الفنون.

وواصل رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: من حق الجمهور أن يشاهد كبار النجوم الذين يقدمون حفلاتهم في الساحل الشمالي والجونة، بالأسعار التي تناسبه، والبيت الفني ليس جهة تجارية؛ ولكن لا بد أن نكسب طالما نفتح شباك تذاكر.

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