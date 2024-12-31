بعد قليل.. مدبولي يُسلم وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

كتب - محمد سامي:

يُسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.

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