مطالبة وتحذير.. تحركات جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

طالب عدد من أحياء محافظة القاهرة، المواطنين أصحاب مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستيفاء المستندات وتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقالت الأحياء، في منشورات بثتها عبر صفحاتها على فيسبوك، إنه على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستيفاء المستندات والرسوم اللازمة في أقرب وقت حتى يتسنى إصدار نموذج 7 مؤقت ومن ثم السير قدمًا في إتمام التصالح.

وحذرت أحياء العاصمة، من أنه في حالة عدم استيفاء المستندات والرسوم اللازمة سيعتبر ذلك تنازلًا من المواطن عن طلب التصالح السابق التقدم به دون أدنى مسؤولية على الحي.

كما طالبت أيضًا، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا على هذا الملف.

اقرأ أيضًا:

من "منزلي" لـ"تجاري".. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بـ"الكهرباء"

أمطار رعدية وشبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"التعليم" تُعلن طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026