الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أجواء شتوية وأمطار رعدية متفاوتة الشدة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم الثلاثاء أجواء شتوية بامتياز، حيث تشير آخر صور مأخوذة بالأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال البلاد.

ويصاحب هذه السحب، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

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