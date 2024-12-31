ميناء دمياط: استمرار العمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المحافظات، فإن الميناء مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وقال المركز، في بيان قبل قليل، إن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11900 طن تشمل: 5060 طن يوريا، و650 طن ملح معبأ، و4150 طن جبس خام، و2040 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31616 طنًا تشمل: 3851 طن قمح، و10106 طن حديد، و500 طن ذرة، و10330 طن خردة، و5931 طن فول، و898 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1517 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 315 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4658 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47374 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122161 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4461 حركة.

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