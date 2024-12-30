إبراهيم عيسى: المواطن أكثر حرصًا على استقرار الدولة من الحكومة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الحوار الوطني الذي عُقد في فبراير 2024 كان حوارًا استثنائيًا تحت مسمى "الحوار الاقتصادي".

خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح عيسى أن هذا الحوار شهد مشاركة الخبراء والمتخصصين لمناقشة الأزمات الاقتصادية وكيفية الوصول إلى حلول، وخرج بتوصيات في أبريل من العام نفسه.

أشار مقدم "حديث القاهرة"، أنه ورغم عامين من البحث في أزمات الاقتصاد إلى أن الحلول ما زالت تفاجئنا.

أضاف عيسى أنه في عام 2024 تم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية وتدشين عدد من اللجان الاقتصادية لمتابعة الاستثمارات والأسواق وكافة الجوانب الاقتصادية. وأكد أننا أمام عامين من البحث عن مشكلات الاقتصاد وطرق حلها.

وتابع عيسى بأن المواطن واعٍ ويفهم أنه يجب أن يكون على قدر المسؤولية الكبيرة في ضبط انفعاله وتحمل الصبر والحرص على استقرار الدولة المصرية.

وشدد على أن حرص المواطن على استقرار الدولة أعلى من حرص الحكومة، موضحًا أن قرارات الحكومة لا تأتي من حرصها على المواطن، بل تهدف إلى جذب الاستثمارات ولأهداف أخرى.

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