الوزير: الرئيس السيسي يتابع تفاصيل الصناعة يوميًا.. ويحث على حل مشكلات المستثمرين

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أنه قام بتأجيل مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى بسبب مكالمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير أن الرئيس السيسي يتواصل معه يوميًا، حيث يستفسر عن عدد المصانع التي تم إنشاؤها ويشارك في كافة التفاصيل لإيجاد حلول للمشكلات، مشيرًا إلى أنه استأذن من فريق الإعداد لتأجيل المداخلة قليلاً بسبب الاتصال الهاتفي مع الرئيس.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بمنح أي مصنع متوقف للمستثمر شريطة أن يسدد ثمن الأرض والمنشأة بالتقسيط، كما وجه بدراسة الأفكار من أجل حل مشكلات المستثمرين والمصنعين.

واختتم الوزير بتصريحاته، حيث أكد أنه بحلول نهاية عام 2025، سيتم حل جميع مشكلات الصناعة في مصر، ومع بداية عام 2026، من المتوقع أن نشهد نهضة كبيرة في قطاع الصناعة المصرية.