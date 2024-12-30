كامل الوزير يوضح المقصود بتصريحه "تصنيع الدولار في مصر"

كتب- حسن مرسي:

فسر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تصريحه السابق بشأن "تصنيع الدولار في مصر".

في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أكد الوزير أن ما قصده بتصريح "تصنيع الدولار" هو تقليص فاتورة الاستيراد من خلال التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على طلب الدولار، مما يؤدي إلى توفره في السوق، بالإضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه المصري.

وأشار الوزير إلى أن 3405 مصنع قد حصلوا على تراخيص جديدة خلال الستة أشهر الماضية، وأن ما يقرب من 300 مصنع تم إعادة تشغيلهم.

وأعرب عن سعادته بعودة إنتاج مصنع النصر للمسبوكات، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج سنويًا منتجات تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، تشمل مواسير مختلفة الأقطار ومحابس وغيرها.

وكان الوزير قد ذكر في حوار تليفزيوني سابق ببرنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز" أن "إحنا هنصنع الدولار، يعني هيبقى عندي دولار زيادة، بدل ما هو النهاردة بـ50 جنيهًا ممكن ينزل لـ25 جنيهًا".

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