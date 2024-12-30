الوزير يكشف موعد التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي السريع

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ وزير الصناعة والنقل، عن موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة بالركاب.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيتم تشغيل مونوريل شرق القاهرة بالركاب بشكل تجريبي في شهر أبريل المقبل 2025.

كما كشف الفريق كامل الوزير موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى إنطلاقه في الربع الأخير من 2025، وصول أول قطار سريع من ألمانيا خلال شهر يناير.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن تم إعادة إنشاء خط الفردان – بئر العبد بطول 140 كيلومتر، وسيصل هذا الخط إلى العريش بنهاية عام 2025.