أمطار رعدية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما أشارت إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأضافت أنه من المتوقع اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء كالتالي:-