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كبير الأثريين: أعداد السائحين تجاوزت 15 مليون سائح خلال 2024

07:53 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

أعداد السائحين تجاوزت 15 مليون سائح خلال 2024

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن قطاع السياحة شهد تطورًا كبيرًا على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك أهمية هذا القطاع ووجهت جهودها نحو تطويره.

وفي لقاء له مع برنامج "الخلاصة" عبر فضائية "المحور"، أشار مجدي شاكر إلى أن هذا العام شهد وصول عدد السائحين الذين زاروا مصر إلى أكثر من 15 مليون سائح، معبرًا عن الطموح في زيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.

وتوقع "شاكر"، زيادة الإقبال بشكل كبير من مختلف الجنسيات على المتحف المصري الكبير مع افتتاحه، مما يعكس التفاؤل بمستقبل السياحة في مصر ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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