الصحة تعلن عن خطتها لاستقبال احتفالات رأس السنة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية يهدف إلى توفير بيئة عمل مثالية للفريق الصحي، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موضحًا أن الحكومة ترحب بأي مقترحات لتعديل القانون بما يحقق التوازن المطلوب.

وأشار عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن الحكومة منفتحة على كل ما يتماشى مع القانون والدستور، كما أعلن عن الخطة الطبية التي أعدتها الوزارة لاستقبال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

وأضاف أن الوزارة قامت بتجهيز وحدات عمليات في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات الطارئة خلال فترة الاحتفالات، مشددًا على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا للحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض التنفسية، ونصح المواطنين المصابين بارتداء الكمامات الطبية وتجنب التجمعات.

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