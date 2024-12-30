بيت الزكاة يعلن حاجته لوظائف شاغرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف، حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل بمقره بشارع صلاح سالم بالدراسة.

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- مشرف جودة وتطوير.

- مسئول خدمة عملاء.

- مدخل بيانات.

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:

- أن يكون المتقدمين من خريجي الجامعات الحكومية.

• شباب فقط.

• خريجين مؤهل عالي.

• خبرة من ٣ ل ٥ سنوات.

• السن لا يزيد عن ٣٠ سنة.

• (أدn الخدمة العسكرية_ معافى).

• مستوى اللغة الإنجليزية (B2).

• يجيد بإمتياز التعامل مع الكمبيوتر وبرامج (microsoft office)، والتمكن من العمل على الأنظمة المختلفة للمؤسسات وبالتحديد إدخال ومراجعة البيانات.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية في تاريخ الإعلان.

-على الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها إرسال السيرة الذاتية على الموقع الرسمي لبيت الزكاة مع ضرورة الالتزام بإدراج الوظيفة المعلن عنها، ولن يلتفت إلي أي طلبات ترد بالبريد أو تسلم باليد.

- يتم التقدم بالسيرة الذاتية خلال الفترة من٢٠٢٤/١٢/٣٠ وحتى نهاية عمل يوم ٢٠٢٥/٠١/٠٦ ولن يتم استقبال السيرة الذاتية.

- يتم التواصل مع المرشحين تليفونياً لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة داخل حرم مشيخة الأزهر الشريف.

- رابط التقديم: هنا

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