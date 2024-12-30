"بودكاست بداية".. من أبرز شخصيات البرنامج الجديد للمبادرة الرئاسية؟

كتب- أحمد جمعة:

تستعد مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، لإطلاق بودكاست في العام الجديد يجمع بين "الأطفال والكبار"؛ حيث يستضيف 3 أطفال مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة في عدد من المجالات.

يقدم البودكاست، الأطفال: آدم وهدان، سيليا محمد سعد، وريم مصطفى.

ويستضيف البودكاست شخصيات بارزة، على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. أحمد هنو وزير الثقافة، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية، والنائب محمد أبو العينين.

كما يستضيف البودكاست مجموعة من نجوم الفن والغناء، بينهم: رامي صبري، ومى سليم وماجد المصري ولقاء الخميسي وإيمان العاصي، ومي كساب، ورحمة أحمد فرج (مربوحة)، والمذيع أحمد يونس، فضلا عن نجوم الرياضة بينهم محمد فضل.

ويشارك الضيوف تجاربهم الشخصية وتحدياتهم التي واجهوها في بداية مسيرتهم، وكيف تمكنوا من تخطي هذه التحديات وتحقيق النجاح، في الوقت الذي يستهدف البرنامج التأكيد على أهمية التعليم وتنمية مهارات الأطفال منذ سن مبكرة، باعتبارهم الأمل والمستقبل لبناء إنسان صالح.

ومن المقرر إطلاق البرنامج في بداية العام الجديد 2025.

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