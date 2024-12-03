"زراعة النواب": قروض ميسرة لدعم أصحاب مزارع الدواجن المتضررين

كتب- داليا الظنيني:

أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سعي الدولة الحثيث لتحقيق الأمن الغذائي، مبينًا أن هناك خطوات عملية مثل توفير قروض ميسرة بنسبة 5% لدعم مزارع الدواجن المتضررين.

وقال "الحصري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى استئناف الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يشكل حاليًا 80% من احتياجاتنا من الأعلاف.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحاول مساعدة أصحاب المزارع المتوقفة للعودة للإنتاج مرة أخرى.

ولفت "الحصري"، إلى اهتمام الدولة بدعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى مبادرات مثل توفير قروض ميسرة لمزارعي الدواجن، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع مثل الاعتماد الكبير على الاستيراد.

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