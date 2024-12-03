"قومي حقوق الإنسان" ينظم ورش عمل حول الصحة الإنجابية والتربية السليمة

كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشتي عمل بمحافظتي القاهرة وسوهاج بعنوان: "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة خلال شهر نوفمبر 2024".

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز قدرات العاملين بوزارة التربية والتعليم بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وذلك للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من مختلف الإدارات التعليمية.

وتهدف ورش العمل، إلى تعزيز المعرفة حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية، ورفع الوعي بدورها الحيوي في حياة الأفراد والمجتمع، وتقديم أطر ومفاهيم حول كيفية تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في السياق التعليمي، وتزويد المشاركين بالمعلومات والأدوات اللازمة لنشر الوعي الحقوقي والصحي في المدارس، وبناء قدرات المشاركين لتقديم الإرشادات والدعم للطلاب في ما يتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية.

وأوصى المشاركون، بضرورة استمرار الأنشطة الخاصة بتعزيز قدرات العاملين بوزارة التربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة، وتمكين المعلمين من توعية طلاب المدارس بقيم ومبادئ حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.

وفي ختام ورش العمل، تم تقديم شهادات معتمدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المشاركين بعد إتمام ورش العمل بنجاح.

شارك في ورش العمل، الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس، والدكتور محمد حسن، مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، وعدد من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من مختلف الإدارات التعليمية.

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