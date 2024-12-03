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توجيهات عاجلة من وزير التموين بشأن طلبات النواب والمواطنين

07:12 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    اجتماع وزير التموين
  • عرض 6 صورة
    اجتماع وزير التموين
  • عرض 6 صورة
    اجتماع وزير التموين
  • عرض 6 صورة
    اجتماع وزير التموين
  • عرض 6 صورة
    اجتماع وزير التموين
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كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الوزير، إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

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شريف فاروق وزير التموين مجلس النواب اجتماع وزير التموين
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