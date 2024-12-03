استشاري علاقات أسرية تضع روشتة للزواج الناجح - فيديو

كتبت- داليا الظنيني:

أوضحت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، أن بيئات الأفراد تختلف بشكل كبير، ما يؤثر على طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، خصوصًا في العلاقات الزوجية.

وأشارت استشارية العلاقات الأسرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة بحلقة من برنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، الثلاثاء، إلى أن التقارب في المستوى الاجتماعي بين الزوجين يسهم بشكل كبير في تسهيل التفاهم بينهما، خاصة عند مواجهة التحديات اليومية مثل التعامل مع المشكلات وإدارة الحوار.

وأضافت: تدخّل الأهل والأصدقاء في المشاكل قد يكون له تأثير كبير، إذ أن الآراء التي يتلقاها الفرد غالبًا ما تكون مبنية على تجارب شخصية خاصة بالشخص الذي يقدم النصيحة، وليست بالضرورة مناسبة للظروف الفردية لكل طرف.

وأكدت أن الأفراد، سواءً كانوا في مرحلة الخطوبة أو الزواج، يجب أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا قادرين على التفاهم والتكامل مع بعضهم البعض في مختلف جوانب الحياة.

كما شددت على أهمية أن يكون كل طرف واعيًا لاختلافات المستوى الاجتماعي والمادي، التي قد تؤثر على العلاقة إذا لم يتم التعامل معها بحذر، حيث يمكن أن يشعر أحد الزوجين بتفوق الآخر ماديًا، مما يخلق شعورًا بالتباعد.

ونصحت بضرورة أن يتأكد كل طرف من توافقه مع الآخر قبل اتخاذ خطوة الزواج، وذلك لتجنب الخلافات والتحديات التي قد تظهر بعد فترة قصيرة من الزواج.

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