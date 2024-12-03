استشاري تغذية يكشف أسباب الإصابة بالسكر

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من أسباب الإصابة بالسكر ومنها سوء التغذية.

وأضاف "فهمي"، أن عدم تناول الدهون الصحية، وتناول زيت الذرة أو زيت عباد الشمس، يساهم بصورة كبيرة في زيادة الالتهابات، كما يساهم في الإصابة بمقاومة الأنسولين، والإصابة بالسكر، حتى إذا كان الوزن منخفضًا.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره على فضائية "هي"، أن هناك أنظمة غذائية متطرفة، وهي مخصصة في الأساس لأناس بعينهم، ولكن البعض يقوم بإعدادها بدون وصفات طبية، وهذا يؤثر سلبًا على جسم الإنسان.

وأوضح أن الحفاظ على معدل السكر في الجسم يكون من خلال تناول كل شيء بدون إفراط، مضيفًا: هناك ضرورة لإفراز الأنسولين من فترة للأخرى، لأنه يمنع العضلات من تكسير البروتين ويساعد على التحكم في التواصل العصبي ما بين الهرمونات والأعصاب.

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