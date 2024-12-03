لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

استشاري تغذية يكشف أسباب الإصابة بالسكر

06:43 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

مرض السكر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من أسباب الإصابة بالسكر ومنها سوء التغذية.

وأضاف "فهمي"، أن عدم تناول الدهون الصحية، وتناول زيت الذرة أو زيت عباد الشمس، يساهم بصورة كبيرة في زيادة الالتهابات، كما يساهم في الإصابة بمقاومة الأنسولين، والإصابة بالسكر، حتى إذا كان الوزن منخفضًا.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره على فضائية "هي"، أن هناك أنظمة غذائية متطرفة، وهي مخصصة في الأساس لأناس بعينهم، ولكن البعض يقوم بإعدادها بدون وصفات طبية، وهذا يؤثر سلبًا على جسم الإنسان.

وأوضح أن الحفاظ على معدل السكر في الجسم يكون من خلال تناول كل شيء بدون إفراط، مضيفًا: هناك ضرورة لإفراز الأنسولين من فترة للأخرى، لأنه يمنع العضلات من تكسير البروتين ويساعد على التحكم في التواصل العصبي ما بين الهرمونات والأعصاب.

اقرأ أيضا:

وزيرة البيئة تكشف عن آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ

آخرها قدامى الفنانين.. ما الفئات ذات الأولوية لصرف الدعم النقدي؟

أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم وغداً.. بيان مهم بشأن حالة الطقس

عماد الدين فهمي أسباب الإصابة بالسكر زيت الذرة زيت عباد الشمس مقاومة الأنسولين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توقيع عقد إغلاق وتأهيل مقلب قلابشو للمخلفات بمحافظة الدقهلية

إعلان

إعلان

طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور