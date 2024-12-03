بيطري يكشف مخاطر مرض البروسيلا على صحة الإنسان وطرق الوقاية منه

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن مخاطر مرض البروسيلا الحيواني على صحة الإنسان حال انتقاله من الحيوان المصاب وطرق الوقاية منه.

ما هو مرض البروسيلا؟

قال "غالب" في تصريحات لمصراوي، إن مرض البروسيلا الحيواني عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الحيوان وتنتقل للإنسان حال تناوله لبن الحيوان المصاب أو مشتقاته الخام والغير مبسترة، موضحًا أن أعراضه تظهر على الإنسان على شكل حمى وقيء وألم في المفاصل.

وأضاف: "كما أن الجدول الزمني لعلاج الإنسان من هذه العدوى يستغرق عدة أسابيع وربما شهور معدودة وذلك من خلال اتباع روشة العلاج المناسبة لكل حالة وأخذ جرعات المضاد الحيوي اللازمة".

طرق الوقاية من مرض البروسيلا

وعن طرق الوقاية منه، أكد "غالب"، أن طرق الوقاية تتمثل في أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع الحيوانات المصابة وعدم تناول حليبها أو مشتقاته أو غليان الحليب لمدة لا تقل عن 20 دقيقة على النار للتأكد من قتل كافة البكتيريا الضارة.

من جانبه أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تبذل أقصى جهدها لمكافحة مرض البروسيلا من خلال سياسات الاختبار والذبح والتعويض كذلك تحصين الماشية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز) وتنظيم حملات تحصين للمواشي من عمر 4 إلى 7 شهور بلقاحات البروسيلا مجاناً وأصبحت مصر من أوائل دول العالم التي تعتمد مزارع خالية من مرض البروسيلا وذلك من خلال إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكد "شاهين"، أن نسبة وجود المرض في مصر ضئيلة جداً ونوصي المربيين بتقديم حيواناتهم للجان الاختبار والتحصين لمرض البروسيلا للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار هذا المرض في الحيوان والانسان.



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