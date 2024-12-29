أحمد موسى: تنسيق مصري أردني لتسهيل إجراءات عودة السوريين لبلادهم

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مغادرة أول فوج من السوريين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري، متوقعا عودة نصف مليون سوري إلى بلادهم خلال الأشهر المقبلة.

وتابع خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقا مصريا أردنيا لتسهيل الإجراءات أمام السوريين العائدين لبلادهم.

وأكد موسى، أن الباخرة نقلت 40 سوريًا غادروا القاهرة عبر الأتوبيسات ومن المتوقع أن تكون هناك أفواجا أخرى خلال هذا الأسبوع.

ولفت موسى، أن السوريين كانوا ضيوفا، "يأخذون مرحلة ويمشوا لأن هذا هو الضيف"، موضحا أنه لا أحد يرغب في ترك بلاده ولكن الظروف حكمت.

واختتم أن سوريا تحتاج مرحلة انتقالية ربما تستغرق 8 سنوات بحسب تصريحات أبومحمد الجولاني اليوم، الذي قال إن الدستور الجديد يستغرق 3 سنوات والانتخابات الرئاسية 4 سنوات.

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