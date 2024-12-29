الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، على أن الإعلام صناعة ومهنة، ولدينا أزمة في كليهما، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة هي السبب وراء عزوف الأجيال الجديدة عن الإعلام المصري وتوجهها نحو مصادر وقنوات تعادي الدولة المصرية.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، أوضح الجلاد أن الإعلام هو الوعاء الحقيقي للحوار الوطني، محذرًا من أن عزوف المواطن عن الإعلام سيؤدي إلى ضعف تأثير الرسالة الإعلامية، مما يجعلها تفقد تأثيرها على المتلقي.

كما أضاف أن الوضع الحالي للإعلام المصري يشكل خطرًا على الدولة، مشددًا على أن الأساس هو تأثير الإعلام وليس مجرد الانتشار.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إلى أن الرسالة الإعلامية إذا لم تصل إلى المواطن بوسائل وأدوات محددة سيؤدي إلى العزوف الحتمي عن متابعة الإعلام.

ولفت إلى وجود عدة أسباب وراء عزوف الأجيال الجديدة عن الإعلام، وفي مقدمتها المصداقية التي تعد الأساس في التفاعل، سواء من حيث المعلومات أو التحليل والآراء.

وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إلى أن الكفاءات المصرية أسهمت في تأسيس منصات إعلامية ناطقة باللغة العربية تؤثر في صناع القرار الأمريكي، مشددًا على أنه للأسف لم تتوفر الإرادة السياسية لجعل الإعلام مؤثرًا داخليًا، مشيرًا إلى انتقادات الرئيس السيسي المتكررة لعدم قيام الإعلام بالدور المنوط به على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الجلاد أن تأثير الإعلام الداخلي لم يصل إلى المواطن، مؤكدًا على أهمية وجود أرضية وطنية للاختلاف وتعدد الآراء كجاذب للمشاهد.

وأوضح أن المواطن لم يرَ إعلامًا يعكس أوجاعه وطموحاته وآماله، مؤكدًا أن عندما يدير المشاهد ظهره للإعلام المصري، فإن ذلك يعني أن الإعلام لم يقدم له ما يحتاجه أو يريده.

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