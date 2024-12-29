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إنذار بحري.. الأرصاد تحذر سكان 4 محافظات من ارتفاع الأمواج

11:00 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    أمواج البحر تتجاوز كورنيش الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    أمواج البحر تتجاوز كورنيش الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    أمواج البحر تتجاوز كورنيش الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود اضطراب في الملاحة البحرية على محافظات (مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) وسرعة الرياح من (40-60 كم/س) وارتفاع الموج من (2.5-3.5) متر.

وأكدت الهيئة، أن غدا يسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

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أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

أمواج البحر الأرصاد إنذار بحري الطقس
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