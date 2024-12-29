إنذار بحري.. الأرصاد تحذر سكان 4 محافظات من ارتفاع الأمواج

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود اضطراب في الملاحة البحرية على محافظات (مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) وسرعة الرياح من (40-60 كم/س) وارتفاع الموج من (2.5-3.5) متر.

وأكدت الهيئة، أن غدا يسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

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