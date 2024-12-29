هجوم قرش مرسى علم| وفاة أجنبي وإصابة آخر وتحرك عاجل من البيئة

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارًا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.

كانت وزارة البيئة، تلقت بلاغًا بتعرض 2 من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر وتم إيداعهم مستشفى بورتو غالب.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارًا من غدٍ الأثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من على السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.

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