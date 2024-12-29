تحذير جديد للصحة من "حقنة هتلر" و"الخلطة السحرية": أضرار قد تصل للوفاة

كتب- أحمد جمعة:

أعادت وزارة الصحة والسكان، التحذير من خطورة استخدام "حقنة البرد"، والمعروفة شعبيًا بعدة أسماء مثل "حقنة هتلر"، و"حقنة 1x3"، و"الخلطة السحرية لعلاج البرد".

وأشارت الوزارة في منشور توعوي، إلى أن هذه الخلطة قد تتسبب في أضرار جسيمة على الصحة العامة، قد تصل إلى الوفاة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحقن التي يتم تداولها كعلاج سريع لنزلات البرد ليست آمنة، ولا يوجد دليل علمي على فعاليتها، كما أن آثارها الجانبية قد تكون خطيرة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم حساسية تجاه أحد مكوناتها.

وشددت على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو الوسيلة الآمنة والفعالة للوقاية من الإنفلونزا، حيث يعمل على تقوية مناعة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض.

ويتوفر لقاح الإنفلونزا في فروع المصل واللقاح بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الصيدليات، داعيةً المواطنين إلى التوجه للحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وأسرهم.

ماذا تحتوي "حقنة هتلر".. وما خطورتها؟

وتحتوي "الخلطة السحرية" على الكورتيزون، والذي يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ضعف المناعة، كما له أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

كما أشارت الوزارة إلى أن "حقنة البرد" تتضمن مضاداً حيوياً، والذي لا يُعد علاجاً مناسباً لنزلات البرد الفيروسية، حيث تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية فقط.

وأكدت أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يجعل الجسم أكثر مقاومة لها على المدى البعيد، مما يؤدي إلى ضعف فعالية هذه الأدوية في علاج العدوى المستقبلية.

وأضافت: "الخلطة السحرية تحتوي على مسكنات الآلام وخوافض الحرارة، في حين أن الاستخدام الزائد للمسكنات وخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكر والربو، كما أن الإفراط في تناولهم يسبب قرحة في المعدة واختلال في وظائف الكلى".

وفي سياق متصل، لفتت وزارة الصحة إلى أن الإنفلونزا الموسمية تستغرق 10 أيام للتعافي الكامل مع ضرورة الالتزام بالعلاج.

لمزيد من التفاصيل: أعراض وعلامات رئيسية.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا؟

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