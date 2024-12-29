تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023

كتب- أحمد جمعة:

أظهر تقرير ترصد الإنفلونزا الموسمية الذي يعده القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن نشاط فيروسات الأنفلونزا الموسمية في أول أسبوعين من شهر نوفمبر الماضي على المستوى المحلي، يزيد عن المعدل العالمي.

ويأتي هذا الترصد بهدف متابعة الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية وتعزيز التدابير الوقائية لمكافحة انتشارها.

وأوضح التقرير أن نتائج الفحص الفيروسي من كافة البرامج تشير إلى أن نسبة الإيجابية للأنفلونزا في الأمراض التنفسية الحادة خلال هذه الفترة تزيد عن نسبة الأسبوعين السابقين (أي أواخر أكتوبر)، إذ كانت نسبة الإيجابية 5% من العينات المفحوصة.

رصد التقرير نسبة الإصابات بالإنفلونزا خلال الفترة المذكورة، مع تسجيل إجمالي 568 عينة كان منها 48 عينة إيجابية بنسبة 8.4%، كالتالي: فيروس Flu A/H3 بنسبة 69%، فيروس Flu A/H1N1pdm09 بنسبة 18%، فيروس Flu B بنسبة 13%.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن نسبة الإيجابية لهذه الفترة الزمنية من هذا العام تقل عن نسبة إيجابية نفس الفترة من العام السابق 2023، حيث تم تسجيل عدد (315) حالة إيجابية لفيروس الأنفلونزا من إجمالي العينات التي تم فحصها العام السابق (1519) عينة، بنسبة إيجابية للأنفلونزا بلغت 20.7% من العينات المفحوصة.

ووفق التقرير، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية المنشورة في 20 نوفمبر 2024 إلى زيادة ملحوظة في نشاط الأنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، خاصة في وسط إفريقيا، ووسط وجنوب آسيا.

ويُعزى ذلك إلى انتشار نوعين رئيسيين من فيروسات الأنفلونزا هما Flu A/H3 وA(H1N1)pdm09، بينما سجلت أمريكا الجنوبية وشرق إفريقيا نشاطًا ملحوظًا لفيروس Flu/B.

توصيات الصحة للتعامل مع مصابي الإنفلونزا الموسمية

وأهاب القطاع الوقائي وبرنامج ترصد الأنفلونزا بالأطباء المعالجين والمتعاملين مع المرضى بضرورة الالتزام بعدد من التوصيات، تشمل:

* ضرورة إعطاء عقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة لأي حالة من الأمراض التنفسية الشديدة، وحسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية الحادة، دون الانتظار للنتائج المعملية.

* أن يقوم الأطباء بالعيادات الخارجية والاستقبال بالسؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال 14 يومًا، لاكتشاف حالات متلازمة الشرق الأوسط مبكرًا، وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة للطيور خلال 14 يومًا للاشتباه بحالة مرض أنفلونزا الطيور، خصوصًا للمرضى الذين يعانون من الأعراض التنفسية.

* تطعيم الفريق الصحي بطعم الأنفلونزا الموسمية، خصوصًا العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال.

* الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة عدوى الأمراض التنفسية بالمستشفيات، خصوصًا في أقسام الطوارئ والعزل والعناية المركزة، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.

ماذا تقول الصحة عن الوضع الوبائي للإنفلونزا؟

وسبق أن ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، الوضع الوبائي لفيروسات الأمراض التنفسية، عبر منظومة الترصد الخاصة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مصر مع قيادات الوزارة، حيث تم استعراض اتجاهات حالات الأمراض التنفسية الحادة منذ عام 2022 وحتى الأسبوع الخمسين الذي انتهى في 14 ديسمبر 2024.

وبحسب الوزارة، أشارت التقارير إلى تأخر متوسط النشاط مقارنة بالمواسم السابقة، مما يعكس انتشارًا منخفضًا، وأكدت التقارير انخفاض عدد حالات الأمراض التنفسية الحادة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

بدوره، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن "الأنفلونزا" هو الفيروس الأكثر انتشارًا في الوقت الراهن بين المرضى، مقارنة بغيره من الفيروسات التنفسية التي تنشط في هذا الوقت من العام.

وأوضح في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدلات الإصابة مع دخول فصل الشتاء، لكن بالمقارنة بالعامين الماضيين، فلا يوجد ارتفاع في معدلات الانتشار.

لمزيد من التفاصيل: أعراض وعلامات رئيسية.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا؟

اقرأ أيضًا:

تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

أمطار رعدية وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع

وزير الصحة يجتمع مع أطباء 3 معاهد.. وتوجيه بإتاحة بيانات المبادرات الرئاسية