اليوم.. تكريم المزارعين الأعلى إنتاجا للقمح في الموسم الماضي

كتب- محمد سامي:

تنظم اليوم وزارة الزراعة، الاحتفالية الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لموسم 2024، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويتم خلال الاحتفال تكريم المزارعين ممن حققوا أعلى إنتاجية لمحصول القمح موسم 2024، ويأتى ذلك فى إطار الدعم الذي تقدمة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للمزارعين لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لمصر.

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