عمرو أديب عن القبض على عبدالرحمن القرضاوي: الوحيد اللي طردته من الاستوديو

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية أثناء مغادرته سوريا.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب إنه طرد القرضاوي من الاستوديو في إحدى حلقاته، موضحًا: "المرة الوحيدة التي طردت فيها شخصًا من الاستوديو كان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وكان يستحق الطرد والضرب، لأنه شخص مريض وكانت عنده عقدة إنه مش قرضاوي".

وتابع أديب متسائلًا عن دوافع القرضاوي للذهاب إلى سوريا، قائلًا: "أنا نفسي أعرف عبدالرحمن القرضاوي كان واخد الواد جو شو لسوريا ليه؟".

كما أشار الإعلامي إلى أن تركيا ستقوم بممارسة ضغوط كبيرة على لبنان لمنع تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي، قائلًا: "في هذه الحالة ستكون مصر والسعودية والإمارات في كفة وعبدالرحمن وتركيا في كفة أخرى.

وأضاف أنه يجب على الأتراك أن يوازنوا مصالحهم مع الدول العربية وألا يقفوا في سبيل تسليم نجل القرضاوي، "ساعتها هتبقى مصر والسعودية والإمارات في كفة والواد ده وتركيا في كفة تانية، لازم الأتراك توزن مصالحها يا إما نطلع نوزن بره".

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