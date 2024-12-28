"زراعة النواب": توعية المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات يزيد الصادرات الزراعية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، أن توعية المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات، أمر مهم جدًا، نظرًا لأنه يرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة إلى حجم الإنتاج الزراعي والتوسع الرأسي في ذلك القطاع الذي يعتمد عليه في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوات التي ينظمها حزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات، تحت عنوان "الاستخدام الآمن للمبيدات"، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف "الحصري"، أن الاستخدام الخاطئ للمبيدات الزراعية، ينتج عنه تراجع في جودة المحصول وفي حجم الإنتاج، وتأثيرات سلبية على صحة المواطنين، كما يحد من فرص زيادة حجم الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الفعاليات التي ينظمها الحزب بالمحافظات، تأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم وتنمية القطاع الزراعي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية، واستكمالًا لخطوات الحزب في ذلك المجال، في ظل توجيهات النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، حيث سبق ونظم الحزب عددًا كبيرًا من القوافل البيطرية بالمحافظات لتقديم خدمات مجانية للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح "الحصري"، أن تلك الفعاليات، تتضمن تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان "الاستخدام الآمن للمبيدات" تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال وقاية النباتات ومكافحة الآفات، والتي تتناول جوانب متعددة ومهمة تتعلق بالاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، منها أهمية الاستخدام الرشيد للمبيدات، بشكل مسؤول للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرفقة مع كل مبيد، وطرق الوقاية الشخصية أثناء استخدام المبيدات وغيرها من الإرشادات.

وأضاف: كما يتم توزيع النشرات الخاصة بالندوة على المزراعيين التي تخص حبة الغلة والاستخدام الآمن لها، بالإضافة إلى استخدام أفلام ووسائط مرئية في توضيح مدى خطورة تلك المبيدات على صحة المزراعيين وشرح طرق التعرض لها، والتطبيق الميداني الأمثل والآمن للمبيدات.

وأشار "الحصري"، إلى أن المزارع البسيط في حاجة إلى التوعية المستمرة بذلك الملف المهم، نظرًا لأنه يترتب عليه آثار إيجابية عديدة له والقطاع الزراعي بشكل عام.

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