نشرة التوك شو| أصداء لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال وجهود حكومية لضبط الأسعار بالأسواق

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب يدعو لفتح حوار مع سوريا: طالما لم تستخدم كمنصة ضدك

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى ضرورة أن تتخذ مصر موقفًا واضحًا تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، وأن تقوم بفتح حوار مع الإدارة السورية الجديدة، معربًا عن أسفه لعدم وجود رؤية واضحة حتى الآن بشأن طبيعة العلاقة بين البلدين.

وفي برنامجه "الحكاية"، أشار أديب إلى أن مصر أمام خيارين: إما التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، أو مقاطعتها تمامًا، مؤكدًا أن معظم الدول العربية اختارت خيار التواصل مع سوريا، مشيرًا إلى تحركات سعودية وأردنية وعراقية في هذا الاتجاه.

عمرو أديب عن لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال: "سيبوا الناس تتكلم وتتبحبح"

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددًا من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مقرحاتهم الاقتصادية.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد أديب، أن لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال شيء إيجابي، اللي كانوا موجودين في الاجتماع الواحد منهم شهبندر مجاله، دي مكنتش موقعة حربية.

عباس شراقي: تسجيل 41 زلزالًا متوسط الشدة في إثيوبيا عقب بناء سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المنطقة الإثيوبية تعد واحدة من أكثر المناطق نشاطًا للزلازل في القارة الأفريقية، ويرجع ذلك إلى سبب جيولوجي معروف وهو وجود الأخدود الأفريقي العظيم،

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن السبب الرئيسي وراء هذه الزلازل المتكررة يكمن في وجود "الأخدود الأفريقي العظيم" الذي يقطع القارة الأفريقية ويقسم إثيوبيا إلى نصفين.

الأوقاف: افتتاح المساجد أسبوعيًا أصبح أمرًا روتينيًا

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل افتتاح 34 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن افتتاح المساجد أصبح أمرًا روتينيًا، حيث تشهد البلاد افتتاح عدد من المساجد الجديدة أسبوعياً.

عباس شراقي: سد النهضة يُشكل ضغطًا كبيرًا على القشرة الأرضية المتشققة

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من خطر الزلازل على سد النهضة، مؤكدًا أن الوزن الهائل للمياه المخزنة في البحيرة الضخمة التي أنشأها السد، بالإضافة إلى طبيعة التربة الإثيوبية المتصدعة، يزيدان من احتمالية حدوث زلازل قوية في المنطقة.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أوضح شراقي في تصريحات صحفية أن سد النهضة، الذي يمتد على طول 120 كيلومترًا ويخزن كميات هائلة من المياه، يضغط على القشرة الأرضية المتشققة في منطقة الأخدود الأفريقي، مما قد يؤدي إلى انزلاقات أرضية وزيادة النشاط الزلزالي. وأشار إلى أن التسرب المستمر للمياه من بحيرة السد إلى باطن الأرض يساهم في تفاقم هذه المشكلة.

متحدث الحكومة يكشف جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء مع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، أوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، من أهمها تشكيل لجان متخصصة تقوم بمتابعة الأسواق بشكل مستمر ورصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

التضامن: الدعم النقدي لذوي الهمم بلغ 8.6 مليار جنيه في 2024

كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحركات وجهود وأوجه دعم الدولة لذوي الهمم.

وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدينا اهتمام كبير في وزارة التضامن بذوي الهمم، وأهم المستفيدين من مجهودات الوزارة هم الأشخاص ذوي الإعاقة".