عباس شراقي: تسجيل 41 زلزالًا متوسط الشدة في إثيوبيا عقب بناء سد النهضة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المنطقة الإثيوبية تعد واحدة من أكثر المناطق نشاطًا للزلازل في القارة الأفريقية، ويرجع ذلك إلى سبب جيولوجي معروف وهو وجود الأخدود الأفريقي العظيم،

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن السبب الرئيسي وراء هذه الزلازل المتكررة يكمن في وجود "الأخدود الأفريقي العظيم" الذي يقطع القارة الأفريقية ويقسم إثيوبيا إلى نصفين.

وأشار الدكتور شراقي إلى أن هذا الأخدود هو أكبر فالق على سطح الأرض، وهو نشط جيولوجيًا، مما يجعله سببًا رئيسيًا في حدوث الزلازل والبراكين في المنطقة.

وأكد أن الزلازل التي تشهدها إثيوبيا حاليًا هي نتيجة طبيعية لهذا النشاط التكتوني.

ولفت الدكتور شراقي إلى أن عدد الزلازل في إثيوبيا قد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في العام الحالي، حيث تم تسجيل عدد غير مسبوق من الهزات الأرضية، مقارنة بالأعوام السابقة.

وتابع شراقي، أنه تم تسجيل 41 زلزالًا متوسط الشدة في إثيوبيا، مقارنة بخمسة إلى ستة زلازل سنويًا قبل بناء سد النهضة، موضحًا أن هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين هذه الزلازل وبناء سد النهضة.

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