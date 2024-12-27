مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة

كتب- عمرو صالح:

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان أصدره اليوم الجمعة، صرخة إنسانية تعبر عن معاناة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال، فقد أثبتت ممارسات هذا الاحتلال، على مدار أكثر من 400 يوم، أن أجندته العسكرية والسياسية تتجاهل أبسط مبادئ الإنسانية، وتتجاهل أيضًا أرواح الأبرياء طالما أن ذلك يخدم مصالحها.

جاء ذلك في ظل الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على المرضى والطواقم الطبية في قطاع غزة.

وأوضح المرصد أنه تابع، ببالغ الأسى التطورات الأخيرة في مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا، حيث استُهدفت الطواقم الطبية والمرضى في اعتداءات ممنهجة، فإنه من هذا المنبر الإنساني، نرفع صوتنا باسم كل فلسطيني يواجه الموت بصبر وشجاعة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات. ونؤمن أن هذا النداء سيُسمع في السماء، وإن تجاهلته الأرض.

وشدد المرصد، على أن التصعيد المستمر وما يرتكبه الاحتلال من جرائم لا ينفصل عن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حازمة تضع حدًا لهذه الممارسات التي تصل إلى حد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في القطاع.

وحمّل مرصد الأزهر المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن حماية أرواح 350 شخصًا من الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين كانوا داخل المستشفى، خاصة مع انقطاع الاتصال بهم، قائلًا: إن هذا النداء ليس مجرد كلمات، بل هو صرخة حق في وجه الظلم، ودعوة عاجلة لإنقاذ أرواح تُزهق كل يوم أمام مرأى العالم.. فهل من مُجيب؟!.

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