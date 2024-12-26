تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا في هذا الموعد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونياً، اعتباراً من أول يناير المقبل 2025، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وكتبت الصفحة في منشور لها، إنه يتلقى طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لـ"مصراوي": صرف منحة عمال التراحيل وزيادة قيمتها 100%.. في هذا الموعد

بيان عاجل من "السياحة" بشأن حقيقة الاعتداء على "سائح روماني" بشرم الشيخ

احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية