قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق: طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، کرداسة، لمدة 6 ساعات.

موعد قطع المياه في محافظة الجيزة

أضافت "الجيزة"، في بيان، الخميس، أن قطع المياه يكون بدءًا من الساعة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 27-12-2024 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 28-12-2024.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأن قطع المياه في إطار تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم وتعارض الخط مع أعمال المحور، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال فطم خط المياه القائم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلًا عن خط المياه القائم.

وأكدت المحافظة، قيام الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

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