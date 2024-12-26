تفاصيل وقرارات الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مستشفيات قصر العيني

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس إدارة المستشفيات لشهر ديسمبر 2024، معربا عن اعتزازه بالجهود المبذولة لتحقيق التميز الطبي وتعزيز مكانة مستشفيات الجامعة كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات الصحية والتعليم الطبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الماضي والافتتاحات التي تمت في العديد من الوحدات.

ونظمت مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد حفل ختام المرحلة الأولي من مشروع صحة تك وشهد الحفل افتتاح غرفة الغسيل الكلوي المطورة إلى جانب تكريم الأطباء والفنيين الذين أنهوا برامج تدريبية متقدمة، وبلغت إجمالي التبرعات 45 مليون جنية مصرى، بالإضافة إلى نجاح مستشفى الإستقبال والطوارئ فى إعادة زرع يد مبتورة حيث نجحت وحدة جراحة التجميل والإصلاح ٢٨ أ في إعادة زرع يد مبتورة بالكامل لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 تحت إشراف نخبة من أبرز الأطباء والجراحين.

وتضمن الاجتماع الإشارة إلى التدخل العلاجي باستخدام تقنيات القسطرة والجراحة في وحدة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى ”أبو الريش اليابانى“وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرة قلوبهم مسئوليتنا" التي أطلقها صندوق تحيا مصر لتوفير العلاج اللازم لأطفال مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، وزيارة مستشفى الأطفال الجامعي التخصصى "أبو الريش الياباني" في إطار المشاركة المجتمعية لحزب حماة الوطن تم تنظيم قافلة شتاء دافئ لصالح أطفال مستشفى الأطفال.

استعرض الدكتور هانى العسلي نائب المدير التنفيذى للشئون المالية والإدارية معدلات الإشغال خلال شهر ديسمبر 2024 ومقارنتها بمعدلات الإشغال خلال شهر نوفمبر 2024 حيث تصدرت نسبة الإشغال 100% في بعض الأقسام مثل اقسام العظام وأقسام أمراض النساء والتوليد.

وأشار العسلي إلى الأصناف الموجودة بالمخازن ومعدل الكفاية الخاص بهذه الأصناف، منوها بأن المستهدف هو وجود مخزون استراتيجى بصفة دائمة من الأصناف بالمخازن.

وفي عرض ملف متابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الإنتظار منذ بداية المبادرة حتى ديسمبر 2024 عدد 49275 حالة.

أما وضع قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى بالمستشفيات فبلغ عدد حالات التأمين الصحى ونفقة الدولة فى الفترة من 1 ديسمبر 2024 حتى 19 ديسمبر 2024 2133 حالة بواقع 1636 حالة نفقة دولة و497 حالة تأمين صحى.

وفي خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لمستشفيات جامعة القاهرة، والتي تستقبل سنويًا ما يقرب من 2 مليون مريض تم عقدجلسة لتعيين 148 طبيباً مقيماً جديداً من خريجي دفعة 2022 الدور الثاني بكلية طب قصر العيني، ويأتي هذا التوسع في الكوادر الطبية استجابة للزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات الصحية، ويهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى وذلك لسد احتياجات المستشفيات من الاطباء بسبب زيادة اعداد المرضي المترددين علي المستشفيات

وتحقيقاً لاستراتيجية الكلية ورؤية إدارة المستشفيات تم زيادة عدد الأطباء المقيمين من خريجي دفعة 2022 الدور الثاني بكلية طب قصر العيني التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة والتي بلغ عددها 148 فرصة شاغرة.

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك كفريق واحد لمواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة، بما يسهم في تحقيق رؤية الكلية والمستشفيات وأهدافها الإستراتيجية.

ووجه الشكر للأساتذة رؤساء الأقسام السابقين على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة القسم، مُشيدًا بجهودهم المخلصة التي أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى أداء القسم وتحقيق أهدافه الطموحة، كما تمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المستقبلية.

ورحب بالحضور الكريم من الأساتذة رؤساء الأقسام الجدد، معربًا عن ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والريادة التي بدأها أسلافهم، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد على ضرورة الالتزام بوجود طبيب مقيم القسم بالجداول علي مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضي.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ومن أهمها موافقة المجلس على التبرعات الواردة إلى المستشفيات عن الفترة من 2024/12/1 حتى 19/ 12/ 2024 بإجمالي يقدر بنحو (88.119.238) مليون جنية مصرى، النظر بعين الاعتبار في المقترح المقدم من الدكتور إيهاب الشيحى مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد بشأن إنشاء قسم خاص لطب ورعاية المسنين من خلال لائحة مالية خاصة على أن يدخل المشروع في حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن.