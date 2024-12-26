عمرو الجنايني: تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى أعلى مستوياتها

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو الجنايني، نائب رئيس البنك التجاري الدولي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياتها، وذلك نتيجة للقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في 6 مارس.

وأوضح أن هذه الزيادة في التحويلات تعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، وهو ما ساهم في عودة التدفقات الدولارية إلى النظام المصرفي الرسمي.

وأضاف الجنايني، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، أن البنوك العاملة في السوق المحلية تأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة الخاص بالإقراض استنادًا إلى محددات السوق ومعدل العائد على أذون الخزانة، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف دعم الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لتعجيل وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصري.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في القطاع الخاص الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتحمل العبء الرئيسي في الاقتصاد.