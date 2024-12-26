برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الخميس 26 ديسمبر وحتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد خلال ال6 أيام المقبلة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياحي على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد في فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد بداية من اليوم الخميس 26 ديسمبر وحتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة محذرة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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