"حماية المستهلك" يطلق "أبلكيشن" للخدمات وتقديم للشكاوى

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن إسلام الجزار، المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن التطبيق الجديد يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى بسهولة وسرعة، كما يوفر معلومات مفصلة عن خدمات الجهاز وفروعه.

وأوضح أن التطبيق يضم أيضا معرفة فروع الجهاز في كافة المحافظات، واستدعاءات السلع والمنتجات، بالإضافة إلى إصدار بعض التحذيرات الخاصة بالسلع المخالفة.

وتابع: يمكن للمواطنين الآن تقديم شكواهم والوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بضغطة زر، عن طريق رقمنة خدمات الجهاز وتقديمها للمواطنين بشكل أكثر سهولة وفعالية.