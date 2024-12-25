"الأزهري" يبحث مع وزير العمل التعاون المشترك

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محمد جبران، وزير العمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الملفات المُشتركة.

وبحسب بيان، أكد الدكتور أسامة الأزهري، اعتزازه بزيارة وزير العمل، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة العمل من دعم للعمالة وخاصة ملف التوظيف الحكومي، وتوفير خدمات "الرقمنة" و"ميكنة الخدمات" في ظل بيئة عمل لائقة، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك.

من جانبه عبَّر محمد جبران، وزير العمل، عن شكره واعتزازه بهذه المقابلة، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة.

اقرأ أيضا:

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين: أمطار وصقيع ورياح على هذه الأماكن

الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. تعرف على الخطوات

هيئة الدواء تُصحح 3 شائعات بشأن لقاحات الأطفال.. وتوجه نصائح للأسر