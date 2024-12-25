قائمة الإجازات الرسمية في 2025.. وموعد العطلة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا أيام قليلة على بدء العام الجديد 2025 وانتهاء العام الحالي 2024، حيث يتزامن معه بداية أولى العطلات الرسمية في 2025.

ويهتم العديد من المواطنين حاليًا، بالبحث عن قائمة العطلات الرسمية في 2025 وموعد الإجازة المقبلة.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، قائمة العطلات الرسمية في 2025 وموعد الإجازة المقبلة، كما يلي:

قائمة مواعيد العطلات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

وفق ما سبق، يكون موعد العطلة الرسمية المقبلة 2025، يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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