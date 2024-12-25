حملة في 3 محافظات لتطعيم طالبات الإعدادية ضد سرطان عنق الرحم.. بشرط موافقة ولي الأمر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تنظيم حملات توعية وتطعيم في المدارس والجامعات للوقاية من سرطان عنق الرحم.

وقال الدكتور محمد العزب، منسق لجنة سرطان عنق الرحم بالمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأورام السرطانية، إنه تم تنظيم حملات توعية في مدارس 3 محافظات تمثل القاهرة الكبرى: القاهرة والجيزة والقليوبية، مستهدفين في ذلك طالبات المرحلة الإعدادية بالسن من 9 إلى 15 سنة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق حملة "من بدري أمان"، التي تهدف إلى التوعية والوقاية من سرطان عنق الرحم، خاصة للمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري.

وأشار إلى أن حملة تطعيم طالبات المرحلة الإعدادية تستهدف 30 ألف جرعة لقاح لسرطان عنق الرحم، مشددا على أن التطعيم يكون بعد موافقة ولي الأمر.

وشدد على أن الوعي المجتمعي يمثل العامل الأهم للوصول إلى مجتمع خالٍ من هذا المرض، مؤكداً أن هناك استجابة كبيرة بالمدارس تجاه حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم.