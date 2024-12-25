الدفع بالدولار.. الإسكان تكشف تفاصيل مبادرة "بيتك في مصر"

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم بيتك في مصر، تستهدف المصريين المقيمين بالخارج.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية، لـ«برنامج مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc: سيتم خلال المبادرة توفير 5000 وحدة سكنية في مشروعات متنوعة تشمل شققًا وفيلات، وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة.

وأضاف: يشمل الطرح الجديد وحدات بمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا وتناسب مختلف احتياجات الأسر المصرية.

وأكمل: سيتم طرح الوحدات في عدد من المدن الجديدة التي شهدت إقبالًا كبيرًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، ومدينتي.

وحول تفاصيل عملية الحجز، قال خطاب: ستتم العملية إلكترونيًا بالكامل، بما يتيح سهولة التقديم وسرعة إنهاء الإجراءات، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من المصريين بالخارج للحصول على وحدات سكنية وأراضٍ في مصر.

وأضاف خطاب: سيتم الحجز والتحويل المالي بالدولار من الخارج، وستتم التحويلات عبر الحسابات البنكية المعتمدة للمقيمين بالخارج، ومن المقرر أن تُطلق المبادرة رسميًا في أول يناير المقبل.

اقرأ أيضًا:

قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية

منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات

هل يحتاج ركوب المترو لسدادات أذن للحماية من الضوضاء؟ دراسة رسمية تجيب

لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم.. خطوات الاشتراك في مبادرة "عودة الكتاتيب"

حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟