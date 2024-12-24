تخفيض 50% على اشتراكات مترو الأنفاق لهذه الفئة بقرار من كامل الوزير

كتب- محمد نصار:

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مبدئيًا على منح تخفيض 50% على اشتراكات مترو الأنفاق للعاملين بالسكة الحديد.

جاء ذلك حسب ما أعلنه عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

وقال فكري، إنه أثناء لقاءه مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أمس، عرض رئيس النقابة مشكلة اشتراكات المترو التي يعاني منها العاملين بالسكة الحديد.

وقد تم إعداد مذكرة من النقابة العامة للعرض على وزير النقل للحصول على الموافقة النهائية للتنفيذ.

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