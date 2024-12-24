وزير الري: حفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في كينشاسا

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ختام فعاليات الدورة الحادية عشر من اجتماعات اللجنة الفنية التوجيهية المشتركة بين مصر والكونغو الديمقراطية والمنعقدة بالقاهرة، لمناقشة موقف مشروعات التعاون المشتركة في مجالي المياه الجوفية والري الحديث والتدريب وبناء القدرات ضمن أنشطة بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو.

وأشار "سويلم"، إلى خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على كل المستويات، مؤكدًا تطلعه لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، ونقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة، والاستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولي.

ولفت الوزير، إلى حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقًا لما يطلبه الجانب الكونغولي وبالشكل الذي يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولي.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية تنفيذ كل الأنشطة المدرجة بالبروتوكول والتي تتضمن حفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.

وفي إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولي، يجرى التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجًا رائدًا يتم التوسع به لاحقًا بالشكل الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

كما تقدم مصر من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA العديد من الدورات التدريبية للكونغوليين في عدة مجالات مثل إدارة المياه وأنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالفيضانات ونظم الري الحديث، وغيرها من الدورات التدريبية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تنعقد برئاسة الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، والدكتور لونجو مالوتشي، رئيس الجانب الكونغولي.

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