إبراهيم عيسى: الجيش المصري هو العمود الفقري لحماية الوطن واستقراره

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بدور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أنها تمثل العمود الفقري لمصر.

خلال برنامجه "حديث القاهرة"، أكد عيسى على أن الجيش المصري هو جيش الشعب، وأن تاريخه حافل بالدفاع عن الوطن وحماية مصالحه.

وشدد عيسى على أن الجيش المصري ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو مؤسسة وطنية ذات دور محوري في الحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من أي تهديدات.

وأشار إلى أن تاريخ مصر يشهد على أن الجيش المصري هو الذي وقف دائماً في وجه الأعداء والمحتلين، وحافظ على هوية الأمة المصرية.

وأكد عيسى أن الجيش المصري يختلف عن جيوش الدول الأخرى، فهو جيش الشعب ومن الشعب وإليه، موضحًا أن هذا الترابط الوثيق بين الجيش والشعب هو الذي يجعل الجيش المصري قوياً ومحترماً من قبل الجميع.

ودعا الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى ضرورة الحفاظ على الجيش المصري وتحصينه من أي محاولات لإضعافه أو استغلاله لأغراض سياسية، مؤكدًا أن الجيش المصري هو الضامن لاستقرار الوطن وازدهاره، وأن أي مساس به يمثل تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطن.

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