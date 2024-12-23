الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على مساعدة من بيت الزكاة لسداد الديون

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يهتم الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على مساعدة لسداد ديون "الغارمين والغارمات" من بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، وهو أحد الخدمات التي يقدمها لمن تنطبق عليهم الشروط.

ونرصد في مصراوي من خلال التقرير التالي الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على مساعدة من بيت الزكاة

الفئات المستحقة لمساعدات بيت الزكاة

ويمنح بيت الزكاة والصدقات، مساعدات للأسر المتضررة، ومستحقي الخدمات الطبية والصحية وكفالة الأيتام وغير القادرين على الزواج.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدة سداد الديون

وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ديون من بيت الزكاة والصدقات على النحو التالي:

- الأسر اللاتي تلاحقهم الديون ولا يستطيعون سدادها لعدم القدرة المالية، ويواجهون أحكاما قضائية بسببها:

- صورة من الحكم القضائي لإثبات الغرم، وقيمته وفقا للأوراق الثبوتية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملة.

- شهادة إثبات حالة "أرمل، طلاق، عدم عمل" للمستفيد والأبناء والبنات من سن 18 سنة.

- إثبات قيمة الدخل من خلال "مفردات مرتب في حالة الوظيفة، أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة".

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

- إيصال مرافق "كهرباء، غاز مياه، تليفون" لآخر شهر.

- أي التزامات أخرى مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون.

آلية الحصول على الخدمة

تقدم الطلبات مباشرة إلى مقر" مشيخة الازهر الشريف - بالدراسة - أو من خلال مندوبي بيت الزكاة والصدقات بمقر المعاهد الأزهرية بكل محافظة طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

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